Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена планує запровадити новий експортний контроль і новий пакет санкцій проти Росії, націлених на ключові галузі через рік після того, як Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це сповіщає Bloomberg.

Повідомляється, що нові обмеження будуть спрямовані проти оборонного та енергетичного секторів Росії, фінансових установ і кількох осіб. Очікується також, що США та союзники зосередять свою увагу на запобіганні ухилення від санкцій і на перериванні підтримки, яку Росія отримує від третіх країн.

Зазначено, що лідери США та Європи визнають можливість конфлікту, який може розгорнутися в майбутньому, оскільки союзники України поспішають доставити зброю, яка зупинить посилені російські атаки на східному та південному фронтах — і дасть змогу українцям розпочати контрнаступ навесні.

У рамках посилених зусиль Європейський Союз може змусити банки та інші установи повідомляти про російські активи під санкціями, якими вони володіють. Санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів союзу. Пакет ЄС містить пропозиції також накласти обмеження на іранські організації, які постачають Росії безпілотники та інше військове обладнання. Також пропонується введення широкого контролю над торгівлею іншими товарами, які використовуються російською армією, включаючи технології, транспортні засоби та електроніку.

Крім того, країни “Великої сімки” та ЄС також прагнуть посилити співпрацю щодо застосування санкцій. Мета полягає в тому, щоб збільшити тиск на компанії, які можуть допомогти Росії уникнути наслідків обмежень, посилити існуючі заходи та дипломатичний тиск на країни-союзники Москви.

Також додається, що через рік після початку війни Росії в Україні та з ухваленням низки санкційних пакетів буде знову зосереджено увагу на забезпеченні виконання існуючих обмежень.