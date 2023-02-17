Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
За словами Порошенка, він мав короткі зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та закінчуючи президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, з єврокомісарами, які наразі формують прогрес Україні щодо статусу кандидата, а також з міністрами закордонних справ держав-членів ЄС.
Він назвав десятий пакет санкцій “стратегією тиску на Росію”, адже є важливим скільки країна-агресор втратить у 2023 році імпортного виторгу.
“Тому пріоритетом є санкції проти постачання російського скрапленого газу з Ямальського родовища, обмеження транспортування включно з переліком криголамного класу газовозів. Спільні узгоджені рішення можуть зрізати російський експорт майже на 60 мільярдів доларів”, — сказав Порошенко.
Також він зауважив, що була донесена позиція щодо ускладнення росіянам експорту нафти — крім обмеження ціни та позицій по обсягах.
“Третя позиція — збільшити кількість заморожених російських золотовалютних резервів. Ми маємо на меті, щоб вони закінчилися вже в третьому кварталі поточного року, і імпортозалежна російська економіка опинилася без можливості фінансування війни, без можливості фінансування вбивства українців”, — наголосив Порошенко.
- У Європейському Союзу не погодили десятий пакет санкцій проти Росії на першому обговоренні 16 лютого. Думки послів країн-учасниць союзу розійшлися у питанні заборони на купівлю каучуку з РФ.
- Європейський парламент закликав західних партнерів “серйозно розглянути можливість передачі Україні винищувачів, гелікоптерів та відповідних ракетних комплексів, а також суттєво збільшити обсяги постачання боєприпасів”. Відповідну резолюцію прийняли 16 лютого до роковин повномасштабного вторгнення РФ до України.