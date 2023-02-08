Доходи Росії, ймовірно, впали майже на 30% у січні, або приблизно на 8 мільярдів доларів, порівняно з роком раніше.

Про це сповіщає Reuters.

За словами виконавчого директора Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіха Біроля, виробникам нафти, можливо, доведеться переглянути свою політику видобутку після відновлення попиту в Китаї, другому за величиною споживачеві цієї копалини у світі.

Попит у Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, став вагомим фактором невизначеності на світових ринках нафти та газу у 2023 році. Інвестори роблять ставку на швидкість відновлення попиту після скасування Пекіном обмежень, пов’язаних із COVID-19.

“Ми очікуємо, що близько половини зростання світового попиту на нафту цього року припадатиме на Китай, – сказав Біроль. – Якщо попит дуже сильно зросте, і китайська економіка відновиться, тоді, на мій погляд, країнам ОПЕК+ необхідно буде переглянути свою політику виробництва”.

Зазначено, що група виробників ОПЕК+ розлютила Сполучені Штати та інші західні країни в жовтні, коли вона вирішила скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на день з листопада до 2023 року. Хоча США радили накачувати більше, щоб знизити ціни на паливо та допомогти світовій економіці.

Біроль висловив надію, що така ситуація не повториться, і що ОПЕК+, яка включає членів Організації країн-експортерів нафти та союзників, таких як Росія, повернеться до конструктивної ролі на ринку, коли попит покращиться.

“Обмеження цін на російську нафту досягли як стабілізації нафтових ринків, так і зменшення доходів Москви від експорту нафти та газу. Доходи Росії, ймовірно, впали майже на 30% у січні, або приблизно на 8 мільярдів доларів, порівняно з роком раніше”, – зауважив Біроль.

Очільник МЕА додав, що паливні ринки можуть зіткнутися з труднощами в короткостроковій перспективі, оскільки глобальні торговельні шляхи “перетасовуються”, спираючись на завдання більше імпортувати з Китаю, Індії, Близького Сходу та Сполучених Штатів.