Обмеження цін на російську нафту: ЄС затвердив восьмий пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії - у відповідь на так зване "приєднання" окупованих РФ територій України.

Про це повідомили в Європейській комісії.

Цей пакет вводить нові заборони ЄС на імпорт вартістю 7 мільярдів євро для обмеження доходів Росії, а також експортні обмеження, що ще більше позбавить військово-промисловий комплекс Кремля ключових компонентів і технологій, а російську економіку — європейських послуг і досвіду.

Також санкції позбавляють російську армію та її постачальників додаткових товарів і обладнання, необхідних для ведення війни на українській території. Зазначається, що пакет закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7.

Водночас запроваджено обмеження щодо фізичних та юридичних осіб. Йдеться про тих, хто причетний до російської окупації, спроби незаконної анексії та фіктивних “референдумів” на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Сюди також входять фізичні та юридичні особи, які працюють в оборонному секторі, наприклад високопоставлені та військові посадові особи. А також компанії, що підтримують російські збройні сили.

Зокрема ЄС продовжує переслідувати акторів, які поширюють дезінформацію про війну.

“Обмежувальні заходи ЄС спрямовані на ключових осіб, які приймають рішення, олігархів, високопоставлених військових і пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України”, — йдеться у повідомленні.

Що входить до нового пакету санкцій:

Поширення обмежень на Херсонську та Запорізьку області

Нові експортні обмеження

Нові імпортні обмеження

Запровадження обмеження цін на нафту G7

Обмеження для державних підприємств

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Стримування обходу санкцій

5 жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни-члени Європейського Союзу погодили восьмий пакет санкцій проти Росії.