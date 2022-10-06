Обмеження цін на російську нафту: ЄС затвердив восьмий пакет санкцій проти РФ

російсько-українська війна
14:42 У Таїланді експоліціянт влаштував стрілянину у дитсадку: загинуло щонайменше 34 особи
14:36 Україна отримає 55 мільйонів доларів для підготовки до зими від США у межах USAID
14:18 У Словенії легалізували одностатеві шлюби
14:08 Нідерланди не поспішають використовувати газове родовище, яке може замінити російські ресурси
14:05 Французький енергетичний гігант TotalEnergies буде постачати газ із РФ, доки не введуть санкції — Reuters
13:50 ЗСУ звільнили понад 400 кв. км на Херсонщині та продовжують йти вперед – ОК “Південь”
13:42 Понад 1,6 мільйона українців депортовано до Росії – Зеленський
13:12 United24 презентувала браслети, які виготовили з металу «Азовсталі»
13:06 Україна та Північна Македонія розширюють зону вільної торгівлі – Шмигаль
12:51 Голова USAID Саманта Павер приїхала до Києва
12:31 У Ватикані турист розбив дві давньоримські скульптури після того, як йому відмовили у зустрічі з Папою Римським
12:29 ЄС може розпочати тренувальну місію для військових з України вже у середині жовтня — Боррель
12:19 ФСБ не випускає з РФ українців з російськими паспортами — Мінреінтеграції
12:07 Ліз Трасс закликала країни ЄС відмовитися від енергоресурсів з Росії
11:59 Комітет ВРУ з питань фінансів підтримав постанову про звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ
11:37 Окупанти знову обстріляли Запоріжжя: поцілили в об’єкти інфраструктури
11:25 «Відданні друзі та незамінні помічники»: у Нацгвардії показали, як тренують службових собак
11:13 Україна зможе повернути Крим, якщо продовжить контрнаступ нинішніми темпами – The Telegraph
10:57 Для атаки Харкова 6 жовтня росіяни використали дрони-камікадзе
10:28 Обстріл Хмельниччини: окупанти випустили по області дві ракети, одна влучила поруч з інфраструктурним об’єктом
10:16 На Херсонщині росіяни стоять перед дилемою: відвести війська через Дніпро або залишитися та оборонятися — британська розвідка
09:58 Путін хоче зробити Шойгу відповідальним за провал російської армії в Україні – ISW
09:36 Окупанти посилили «фільтрацію» в Рубіжному та Старобільську, побоюючись контрнаступу та диверсантів — Луганська ОВА
09:15 Дніпропетровщина: росіяни обстріляли 3 громади області, є руйнації
09:05 Минулої доби на Донеччині від рук окупантів загинуло 4 мирних мешканців
08:57 США перемістили авіаносну ударну групу поблизу Корейського півострова після ракетних запусків КНДР
08:50 Вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Хмельниччині
08:37 Обстріл Запоріжжя: 2 особи загинули, 5 перебувають під завалами
08:13 На Півдні ЗСУ знищили 9 іранських дронів-камікадзе «Shahed-136»
07:32 6 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:15 Тепло та без опадів: прогноз погоди на 6 жовтня

Обмеження цін на російську нафту: ЄС затвердив восьмий пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії - у відповідь на так зване "приєднання" окупованих РФ територій України.

Четвер, 6 жовтня 2022, 13:26
Підтримати

Про це повідомили в Європейській комісії.

Цей пакет вводить нові заборони ЄС на імпорт вартістю 7 мільярдів євро для обмеження доходів Росії, а також експортні обмеження, що ще більше позбавить військово-промисловий комплекс Кремля ключових компонентів і технологій, а російську економіку — європейських послуг і досвіду.

Також санкції позбавляють російську армію та її постачальників додаткових товарів і обладнання, необхідних для ведення війни на українській території. Зазначається, що пакет закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7.

Водночас запроваджено обмеження щодо фізичних та юридичних осіб. Йдеться про тих, хто причетний до російської окупації, спроби незаконної анексії та фіктивних “референдумів” на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Сюди також входять фізичні та юридичні особи, які працюють в оборонному секторі, наприклад високопоставлені та військові посадові особи. А також компанії, що підтримують російські збройні сили.

Зокрема ЄС продовжує переслідувати акторів, які поширюють дезінформацію про війну.

“Обмежувальні заходи ЄС спрямовані на ключових осіб, які приймають рішення, олігархів, високопоставлених військових і пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України”, — йдеться у повідомленні.

Що входить до нового пакету санкцій:

  • Поширення обмежень на Херсонську та Запорізьку області
  • Нові експортні обмеження
  • Нові імпортні обмеження
  • Запровадження обмеження цін на нафту G7
  • Обмеження для державних підприємств
  • Фінансові, ІТ-консультації та інші бізнес-послуги
  • Стримування обходу санкцій

5 жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни-члени Європейського Союзу погодили восьмий пакет санкцій проти Росії.

Теги: війна, Єврокомісія, війна, ЄС, пакет санкцій, російська агресія, російсько-українська війна, санкцій

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook