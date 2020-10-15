Про це повідомив пресцентр СБУ в Facebook.
“СБУ спільно з Посольством Ізраїлю проведуть у Києві 16 жовтня масштабні антитерористичні навчання. Тренування пройдуть у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади”, – йдеться у повідомленні.
У СБУ попередили, що під час навчань можливе обмеження руху транспорту та пішоходів, перевірка документів.
Служба закликає людей зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.
СБУ просить дотримуватися правил особистої безпеки. У разі знаходження макетів вибухових пристроїв інформувати правоохоронців за номером – (044) 253-06-71.
- Державна прикордонна служба України проводить посилені заходи безпеки на кордоні з Білоруссю перед навчаннями “Слов’янське братство”.