Служба безпеки України закликає людей зберігати спокій під час антитерористичних навчань у п'ятницю, 16 жовтня у Києві.

Про це повідомив пресцентр СБУ в Facebook.

“СБУ спільно з Посольством Ізраїлю проведуть у Києві 16 жовтня масштабні антитерористичні навчання. Тренування пройдуть у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади”, – йдеться у повідомленні.

У СБУ попередили, що під час навчань можливе обмеження руху транспорту та пішоходів, перевірка документів.

Служба закликає людей зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.

СБУ просить дотримуватися правил особистої безпеки. У разі знаходження макетів вибухових пристроїв інформувати правоохоронців за номером – (044) 253-06-71.