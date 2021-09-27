Фінансова директорка китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу (Meng Wanzhou) уклала угоду з міністерством юстиції США. Тепер вона зможе повернутися в Китай після трьох років домашнього арешту в Канаді.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Мен Ваньчжоу затримали на території Канади в грудні 2018 року за звинуваченням у шахрайстві, зокрема у продажі устаткування Huawei Ірану в обхід американських санкцій. Цей випадок розлютив Китай і загострив відносини з США і Канадою.

“Моє життя перевернулося з ніг на голову. Це був важкий час для мене”, – сказала Мен репортерам після звільнення з-під домашнього арешту.

Як повідомляє агентство AFP, Мен Ваньчжоу сіла на рейс Air China, що прямував до китайського міста Шеньчжень.

Деталі можливої ​​угоди щодо звільнення Мен стали предметом переговорів між американськими та китайськими дипломатами.

США стверджували, що Мен ввела в оману банк HSBC з приводу істинного характеру відносин Huawei з компанією Skycom, що поставило банк під загрозу порушення санкцій США проти Ірану.

У п’ятницю міністерство юстиції США заявило, що досягло угоди про відстрочення судового переслідування Мен. Це означає, що міністерство юстиції утримається від кримінального переслідування Мен до грудня 2022 року. Якщо вона виконає умови, встановлені судом, справу в кінцевому підсумку буде припинено.

У п’ятницю канадські прокурори заявили суду в Ванкувері, що Мен не будуть екстрадувати до США і що її слід звільнити з-під варти. Згодом суддя розпорядився звільнити її. Мен перебувала під домашнім арештом у своєму будинку в Ванкувері майже три роки.

В рамках угоди Мен визнала, що вона свідомо робила неправдиві заяви для HSBC.

Міністерство юстиції у свою чергу продовжує підготовку до судового процесу проти Huawei.

Для боса Huawei Жень Чженфея цей процес був глибоко особистим: його дочку тримали під вартою.

Мен – старша дочка мільярдера Жень Чженфея, який заснував Huawei в 1987 році. На даний час компанія є найбільшим виробником телекомунікаційного обладнання в світі.

Жень Чженфей служив в китайській армії дев’ять років, до 1983 року, а також є членом Комуністичної партії Китаю.

У 2019 США ввели санкції відносно Huawei і помістили її до “чорного списку” експорту.

Велика Британія, Швеція, Австралія та Японія також ввели санкції проти Huawei, в той час як інші країни, серед яких Франція і Індія, ввели обмежувальні заходи, які не передбачають прямої заборони для компанії.

Через кілька днів після арешту Мен Китай затримав двох канадських громадян, Майкла Спавора і Майкла Коврига, за підозрою в шпигунстві.

Китай звинуватили в тому, що він поводиться з ними як з “козирями політичного торгу”. Китай все заперечує.

Минулого місяця китайський суд визнав бізнесмена Майкла Спавора винним у шпигунстві і засудив його до 11 років тюремного ув’язнення. Канада засудила вирок, заявивши, що суд над ним не відповідав навіть мінімальним стандартам міжнародного права.

На думку експертів, угода Мен із США може відкрити шлях до звільнення двох канадців. Проте вже у п’ятницю на пресконференції прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що їх відпустили одночасно зі звільненням Мен у Канаді.