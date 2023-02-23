З 25 лютого послуга обміну ламп буде доступна не тільки в містах та селищах міського типу, а й у селах. Отримати LED-лампи зможуть і мешканці прифронтових сіл Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Повідомляється, що мешканці сіл з населенням більше 2 000 осіб можуть подати заяву на обмін через Дію. Для цього потрібно авторизуватися у застосунку, обрати “послуги” – “обмін лампочок”, вказати контактний номер телефону та відділення “Укрпошти” і зазначити тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.

Зазначено, що в населених пунктах, яких немає серед переліку, лампи можна обміняти без попереднього замовлення у застосунку. Для цього необхідно звернутися безпосередньо у відділення “Укрпошти” з паспортом, РНОКПП та лампами для обміну.

Нагадаємо, що до цього послуга була доступна в усіх містах та селищах міського типу України, крім тимчасово окупованих територій.

Додамо, що станом на ранок 4 лютого зафіксовано перший мільйон отриманих за обміном LED-ламп. Відтак, найактивніше обмінювали лампи у Києві, Дніпрі та Харкові. Кияни за тиждень обміняли понад 162 тисяч ламп, дніпряни – понад 88 тисяч, харків’яни – 80 тисяч, львів’яни – 69 тисяч.

Наголошено, що нова програма, фінансована Європейським союзом, є складовою підтримки ЄС українського енергетичного фронту.