Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Повідомляється, що мешканці сіл з населенням більше 2 000 осіб можуть подати заяву на обмін через Дію. Для цього потрібно авторизуватися у застосунку, обрати “послуги” – “обмін лампочок”, вказати контактний номер телефону та відділення “Укрпошти” і зазначити тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.
Зазначено, що в населених пунктах, яких немає серед переліку, лампи можна обміняти без попереднього замовлення у застосунку. Для цього необхідно звернутися безпосередньо у відділення “Укрпошти” з паспортом, РНОКПП та лампами для обміну.
Нагадаємо, що до цього послуга була доступна в усіх містах та селищах міського типу України, крім тимчасово окупованих територій.
Додамо, що станом на ранок 4 лютого зафіксовано перший мільйон отриманих за обміном LED-ламп. Відтак, найактивніше обмінювали лампи у Києві, Дніпрі та Харкові. Кияни за тиждень обміняли понад 162 тисяч ламп, дніпряни – понад 88 тисяч, харків’яни – 80 тисяч, львів’яни – 69 тисяч.
Наголошено, що нова програма, фінансована Європейським союзом, є складовою підтримки ЄС українського енергетичного фронту.
- 5 січня Кабінет міністрів України прийняв постанову “Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням”. Відтак українці зможуть обміняти по 5 ламп розжарювання на 5 світлодіодних ламп.
- Європейська комісія планує профінансувати близько 30 мільйонів світлодіодних ламп для України.
- Україна отримала від уряду Швеції 570 тонн енергетичного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок атак РФ.