Про це заявив представник України в ТКГ Леонід Кучма, повідомляє його прес-секретарка Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

“Напередодні була дуже тривала зустріч. Нам би хотілось мати результати набагато кращі, ніж маємо. Але, з урахуванням зустрічі лідерів Франції, Німеччини, РФ і президента Зеленського в Парижі, серед усіх проблем ситуації на Донбасі вчора на першому місці для нас були питання безпеки і проблема звільнення незаконно затриманих осіб. Нам не вдалося досягти того, чого хотілося. Не буду вдаватись в подробиці і не хочу кидати на когось звинувачення – переговорний процес триває“, – йдеться в заяві.

Кучма повідомив, що завтра буде спроба провести скайп-конференцію з цього питання.

“Ми сьогодні зустрілись у президента, поговорили про результати, щойно я переговорив і з Гризловим. Треба все-таки спробувати завтра, не відкладаючи, провести скайп-конференцію з цього питання. Зробити все, щоб до Нового року звільнити людей, хоча б якусь частину. Вдасться чи не вдасться – невідомо. Але президент ставить це питання на першому місці, в нього колосальне бажання добитися результату. І вся наша група докладе всіх зусиль, щоб люди зустрічали Новий рік вдома“, – додав він.