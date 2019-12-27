Обмін полоненими між Україною і бойовиками відбудеться 29 грудня, – ЗМІ

Про це повідомляє російське видання “Коммерсант”, посилаючись на власні джерела.
“Домовилися провести обмін 29 грудня, якщо, звичайно, не станеться що-небудь непередбачене”, – повідомив інсайдер.
Зазначається, що на сьогоднішній день дата проведення обміну не є дискусійним питанням, хоча деякі деталі ще продовжують опрацьовуватися.
Зокрема, до 29 грудня координатор підгрупи ТКГ з гуманітарних питань (займається в тому числі проблемою обміну) Тоні Фріш повинен провести перевірку. У зв’язку з тим, що близько 40 осіб з числа тих, кого Київ готувався передати бойовикам, з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків, він повинен уточнити, чи є відмова добровільною.
Водночас, точну кількість тих, хто підпаде під новий “великий обмін”, ніхто зі сторін не називав.
Нагадаємо, що раніше представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що обмін утримуваними особами до кінця року узгоджено.
- У середу, 18 грудня, в Мінську відбулися перші після “нормандського саміту“ переговори Тристоронньої контактної групи.
- Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що під час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську не вдалося досягти домовленості про перемир’я, яке би гарантував президент РФ Володимир Путін.
- Крім того, він повідомив, що домовленості щодо обміну утримуваними особами під час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську також не вдалося досягти.