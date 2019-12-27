Обмін полоненими між Україною і бойовиками відбудеться 29 грудня, – ЗМІ

Обмін полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених" між Україною і бойовиками планується провести 29 грудня.

Про це повідомляє російське видання “Коммерсант”, посилаючись на власні джерела.

“Домовилися провести обмін 29 грудня, якщо, звичайно, не станеться що-небудь непередбачене”, – повідомив інсайдер.

Зазначається, що на сьогоднішній день дата проведення обміну не є дискусійним питанням, хоча деякі деталі ще продовжують опрацьовуватися.

Зокрема, до 29 грудня координатор підгрупи ТКГ з гуманітарних питань (займається в тому числі проблемою обміну) Тоні Фріш повинен провести перевірку. У зв’язку з тим, що близько 40 осіб з числа тих, кого Київ готувався передати бойовикам, з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків, він повинен уточнити, чи є відмова добровільною.

Водночас, точну кількість тих, хто підпаде під новий “великий обмін”, ніхто зі сторін не називав.