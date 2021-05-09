Обмін полоненими: окупанти передали Україні свої списки

Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” заявила учасник української делегації в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Тетяна Іванова.

За її словами, як мінімум ще взимку українська сторона передала свої списки на обмін полоненими.

“Весь цей час Україна наполягала, що б нам дзеркально були передані списки з боку ОРДЛО. Дуже довго ці списки не передавалися, і в квітні цього року ми все-таки ці списки отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють. Це, нарешті сталося, і це дуже суттєвий крок, який дає надію, що ми дійдемо до того, що обмін відбудеться”, – заявила Іванова.

За її словами, це “маленький, але істотний крок, який дає надію, що все-таки ми дійдемо до того, що обмін відбудеться”.

“Складно говорити про кількість людей, які повернуться, тому що інформація з того боку не відповідає дійсності. На минулому засіданні ТКГ було запропоновано, щоб Україна прийняла 4 особи. Це не в рамках обміну, це як би їхня добра воля, і глава української делегації сказав, що ми готові прийняти їх і інших, кого б нам не передали. Нажаль, це трактується по-іншому. Ще рано говорити, скільки осіб ми передамо і скільки отримаємо, так як тільки почалася робота з цими списками”, – зазначила членкиня гуманітарної підгрупи в ТКГ.