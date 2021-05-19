Обмін полоненими: Росія в ТКГ не реагує на пропозиції України

Про це йдеться у заяві української делегації в ТКГ.
“Українська делегація продовжує наполягати на необхідності скорішого визволення утримуваних осіб та вживає всіх необхідних заходів для цього. На жаль, на наші пропозиції поки неналежним чином реагує російська сторона”, – наголосили в делегації.
Зазначається, що українська делегація продовжує зосереджувати зусилля на реалізації таких заходів:
- дотримання режиму припинення вогню та вдосконалення координаційного механізму реагування на його порушення;
- повний і безумовний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;
- звільнення утримуваних осіб;
- розблокування російською стороною роботи КПВВ;
- забезпечення надійного та безпечного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України з метою виконання свого мандата;
- якнайскоріше створення міжнародної групи експертів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ОБСЄ для оцінювання екологічних ризиків від неконтрольованого затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях.
В українській делегації вважають критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та посилити ефективний контроль за його виконанням.
“Просування з будь-яких інших питань – політичних, гуманітарних, економічних – є можливим після виконання головної, базової передумови – реалізації безпекових положень Мінських домовленостей і, насамперед, досягнення повного і всеосяжного припинення вогню”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українська сторона в ТКГ попросила визволити з полону майже 100 осіб. Місцезнаходження цих людей вже вдалося встановити.
- Нагадаємо, наразі Росія блокує роботу щодо обміну полоненими в межах Тристоронньої контактної групи.
- Бойовики не відмовилися від плану передати певну кількість утримуваних громадян України в односторонньому порядку через посередника — нардепа Віктора Медведчука.