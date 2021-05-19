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Обмін полоненими: Росія в ТКГ не реагує на пропозиції України

Тристороння контактна група з врегулювання на Донбасі сьогодні, 19 травня, провела чергове засідання. Українська сторона продовжує наполягати на якомога скорішому обміні полоненими між Україною та РФ.

Середа, 19 травня 2021, 21:39

Про це йдеться у заяві української делегації в ТКГ.

“Українська делегація продовжує наполягати на необхідності скорішого визволення утримуваних осіб та вживає всіх необхідних заходів для цього. На жаль, на наші пропозиції поки неналежним чином реагує російська сторона”, – наголосили в делегації.

Зазначається, що українська делегація продовжує зосереджувати зусилля на реалізації таких заходів:

  • дотримання режиму припинення вогню та вдосконалення координаційного механізму реагування на його порушення;
  • повний і безумовний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;
  • звільнення утримуваних осіб;
  • розблокування російською стороною роботи КПВВ;
  • забезпечення надійного та безпечного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України з метою виконання свого мандата;
  • якнайскоріше створення міжнародної групи експертів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ОБСЄ для оцінювання екологічних ризиків від неконтрольованого затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях.

В українській делегації вважають критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та посилити ефективний контроль за його виконанням.

“Просування з будь-яких інших питань – політичних, гуманітарних, економічних – є можливим після виконання головної, базової передумови – реалізації безпекових положень Мінських домовленостей і, насамперед, досягнення повного і всеосяжного припинення вогню”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українська сторона в ТКГ попросила визволити з полону майже 100 осіб. Місцезнаходження цих людей вже вдалося встановити.

Теги: обмін полоненими, ОБСЄ, ТКГ

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