Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн "Великої сімки". У ній також взяли участь його заступники Ігор Жовква, Андрій Смирнов та Юлія Свириденко.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Єрмак зазначив, що не рухається процес взаємного звільнення утримуваних осіб.

“Україна заявила, що ми готові зі свого боку напередодні Великодня віддати п’ятьох людей. Це переважно жінки та хворі. На жаль, поки що з іншої сторони ми нічого не почули”, – розповів він.

Єрмак також наголосив, що Україна, як і вся міжнародна спільнота, вимагає й чекає відведення російських військ від українських кордонів, і для цього важливим є дипломатичний тиск з боку країн G7.

Крім того, за його словами, надзвичайно важливою є підтримка з боку країн “Великої сімки” шляху України до ЄС і НАТО.