Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Сьогодні ми провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 107 воїнів – 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці. 74 бійці захищали “Азовсталь”. Деякі добровольці летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто”, – розповів Андрій Єрмак.

За словами голови Офісу президента, вдалося повернути додому багатьох поранених у боях, зокрема вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, з “Азовсталі”, воїнів із осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла.

Крім того, серед звільнених з полону є захисники з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також боєць, якого було поранено внаслідок вибуху в Оленівській колонії.

“Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні. Держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному з них”, – наголосив Андрій Єрмак.

Варто зазначити, що 29 жовтня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити 50 українських військових та двох цивільних. Серед звільнених з полону – 12 бійців НГУ, включно з двома “Азовцями”, 18 із ВМС, 8 із ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних. Відтак додому повертаються захисники “Азовсталі”, оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя.

За словами Андрія Єрмака, вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на “Азовсталі”, і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю.