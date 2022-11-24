У межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 50 українських військових.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Сьогодні вдалося повернути з російського полону 50 українських воїнів. Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 – ДПСУ, двох із ТрО”, – розповів Андрій Єрмак. А також додав, що серед звільнених українців – двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.

Крім того, голова Офісу президента зазначив, що вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких було евакуйовано з “Азовсталі”, а також 15 полонених із ЧАЕС та 7 – з острова Зміїний.

“Продовжуємо працювати над звільненням з полону всіх наших людей. Повернемо всіх”, – написав Андрій Єрмак у Telegram.

Зазначимо, що вчора, 23 листопада, з російського полону вдалося звільнити 35 українських військових й одного цивільного.

“Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей – одного цивільного і 35 військових”, – розповів Андрій Єрмак.

А також зазначив, що серед звільнених – хлопці, які захищали Маріуполь, були на “Азовсталі”, а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ.

За словами голови Офісу президента, загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного ампутовано ногу.