Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Наші повертаються додому. Провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 52-х наших людей – офіцерів, медиків, сержантів та солдат”, – розповів Андрій Єрмак.

Також він зазначив, що серед звільнених з полону – 12 бійців НГУ, включно з двома “Азовцями”, 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних. Відтак додому повертаються захисники “Азовсталі”, оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя.

За словами голови Офісу президента, вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на “Азовсталі” і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю.

Крім того, вдалося звільнити морпіха, дружина якого нещодавно повернулася з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем “Москва”, а ще моряка з острова Зміїний. Також додому повернуться деякі військові, які були взяті в полон у Чорнобильській зоні.

“Ми не зупиняємося і продовжуємо виконувати завдання Президента “повернути додому всіх українців”. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. У нас ще багато роботи, але маємо важливий результат – наші вдома. Повернемо всіх”, – наголосив Андрій Єрмак.

Варто зазначити, що 10 жовтня стало відомо, що у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 10 українських захисників та повернути тіло загиблого американського добровольця. Серед звільнених полонених є один офіцер та 9 рядових і сержантів.