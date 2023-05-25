Сьогодні, 25 травня, у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів.

Джерело: голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Звільнені українські захисники – воїни з Бахмутського напрямку – 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб Сходу.

Серед тих, кого вдалося повернути з полону – чимало вважалися безвісти зниклими.

“Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, вся наша команда виконує завдання президента якомога швидше повернути всіх додому. Володимир Зеленський окреслив цю задачу як одну з ключових. Всі наші люди будуть вдома. Працюємо над цим далі. І кожен обмін робить нас на крок ближчими до цієї мети”, – наголосив Андрій Єрмак.