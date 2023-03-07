Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Відтак у результаті чергового обміну додому повертаються 126 захисників та четверо захисниць. Усі врятовані з російського полону – представники рядового та сержантського складу

Серед них – 87 захисників Маріуполя, зкорема 71 – із “Азовсталі”. Більшість звільнених – 87 осіб – потрапили у полон у Маріуполі, зокрема, були евакуйовані з “Азовсталі”. Решта врятованих українців воювали на Донецькому (в районі Бахмута та Соледара) та Луганському напрямках.

Серед звільнених – 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонники, 21 воїна Військово-морських сил України, восьмеро “тероборонівців” та вісім представників Державної спеціальної служби транспорту.

За словами Андрія Єрмака, більшість українських захисників повертаються додому з пораненнями та хворобами, набутими в боях та під час перебування в полоні.

“Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього. Я пишаюся всією командою, яка довго і напружено працювала над цим обміном. Неймовірні відчуття, коли наші – вдома”, – підсумував Андрій Єрмак.