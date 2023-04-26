Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Серед них – 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Вони захищали Маріуполь, “Азовсталь”, Херсонщину, билися з ворогом на сході України.
Також серед звільнених – двоє цивільних осіб.
За словами Андрія Єрмака, є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.
“Наша команда, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського, яка звучала чітко: “повернути додому всіх”, – підсумував Андрій Єрмак.
- В результаті нового обміну військовополоненими, який відбувався протягом останніх днів у декілька етапів, Україні вдалося повернути 130 захисників.
- 10 квітня в межах масштабного обміну в Україну з російського полону повернулися 100 захисників і захисниць.
- 7 березня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 130 українських захисників.