Про це він розповів в етері телемарафону.
За словами Юсова, коли починаються перемовини з Росією щодо обміну військовополоненими, росіяни відмовляються звільняти з українського полону осіб, яких було примусово мобілізовано на тимчасово окупованих територіях.
“Рашистський режим – фашистський за своєю суттю, тому що він проводить певну градацію”, – зазначив Юсов.
Щодо інших російських військових, які опинилися у полоні, триває вкрай важкий процес перемовин.
Юсов пояснив, що перш за все росіяни намагаються повернути офіцерів та осіб, які мають певні знання і навички.
“Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для окупантів, то менше до неї інтересу”, – наголосив представник української розвідки.
- Україна повернула з російського полону ще 64 захисників держави, зокрема тих, хто воював на східних напрямках.