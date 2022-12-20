Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що під час домовленостей щодо обміну військовополоненими, у РФ є категорія людей, яких вони не хочуть звільняти з українського полону.

Про це він розповів в етері телемарафону.

За словами Юсова, коли починаються перемовини з Росією щодо обміну військовополоненими, росіяни відмовляються звільняти з українського полону осіб, яких було примусово мобілізовано на тимчасово окупованих територіях.

“Рашистський режим – фашистський за своєю суттю, тому що він проводить певну градацію”, – зазначив Юсов.

Щодо інших російських військових, які опинилися у полоні, триває вкрай важкий процес перемовин.

Юсов пояснив, що перш за все росіяни намагаються повернути офіцерів та осіб, які мають певні знання і навички.

“Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для окупантів, то менше до неї інтересу”, – наголосив представник української розвідки.