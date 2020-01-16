Список опублікований на сторінці нового проекту в Twitter.

“Після довгих пошуків по всьому світу ми раді представити перший склад приголомшливих акторів, які візьмуть участь в серіалі. Це не тільки неймовірно талановиті чоловіки і жінки, але і частина нової команди, яка невтомно трудиться над тим, щоб вдихнути нове життя в Середзем’я заради фанатів по всьому світу”, – відзначили творці.

У список увійшли 15 артистів:

  • Роберт Арамайо
  • Овайн Артур
  • Назанін Боніаді
  • Чарлі Вікерз
  • Том Бадж
  • Морфідд Кларк
  • Ісмаель Круз
  • Ема Хорват
  • Маркелла Кавена
  • Деніел Вейман
  • Джозеф Моул
  • Тайро Мухафідін
  • Софія Номвете
  • Меган Річардс
  • Ділан Сміт.

Кого саме вони зіграють, поки невідомо.

Передбачається, що в серіалі про “Володаря кілець” буде п’ять сезонів. Сюжет серіалу буде розгортатися в епоху, що передує подіям трилогії.