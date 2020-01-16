Список опублікований на сторінці нового проекту в Twitter.

“Після довгих пошуків по всьому світу ми раді представити перший склад приголомшливих акторів, які візьмуть участь в серіалі. Це не тільки неймовірно талановиті чоловіки і жінки, але і частина нової команди, яка невтомно трудиться над тим, щоб вдихнути нове життя в Середзем’я заради фанатів по всьому світу”, – відзначили творці.

У список увійшли 15 артистів:

Роберт Арамайо

Овайн Артур

Назанін Боніаді

Чарлі Вікерз

Том Бадж

Морфідд Кларк

Ісмаель Круз

Ема Хорват

Маркелла Кавена

Деніел Вейман

Джозеф Моул

Тайро Мухафідін

Софія Номвете

Меган Річардс

Ділан Сміт.

A grand journey is defined by its travelers. Meet the first members of our fellowship. #LOTRonPrime. A THREAD. — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) 14 січня 2020 р.

Кого саме вони зіграють, поки невідомо.

Передбачається, що в серіалі про “Володаря кілець” буде п’ять сезонів. Сюжет серіалу буде розгортатися в епоху, що передує подіям трилогії.