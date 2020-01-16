Список опублікований на сторінці нового проекту в Twitter.
“Після довгих пошуків по всьому світу ми раді представити перший склад приголомшливих акторів, які візьмуть участь в серіалі. Це не тільки неймовірно талановиті чоловіки і жінки, але і частина нової команди, яка невтомно трудиться над тим, щоб вдихнути нове життя в Середзем’я заради фанатів по всьому світу”, – відзначили творці.
У список увійшли 15 артистів:
- Роберт Арамайо
- Овайн Артур
- Назанін Боніаді
- Чарлі Вікерз
- Том Бадж
- Морфідд Кларк
- Ісмаель Круз
- Ема Хорват
- Маркелла Кавена
- Деніел Вейман
- Джозеф Моул
- Тайро Мухафідін
- Софія Номвете
- Меган Річардс
- Ділан Сміт.
A grand journey is defined by its travelers. Meet the first members of our fellowship. #LOTRonPrime. A THREAD.
— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) 14 січня 2020 р.
Кого саме вони зіграють, поки невідомо.
Передбачається, що в серіалі про “Володаря кілець” буде п’ять сезонів. Сюжет серіалу буде розгортатися в епоху, що передує подіям трилогії.
- У Мережі з’явився перший ролик, присвячений створенню серіалу Amazon “Володар кілець”.