Список опубліковано на сайті СБУ.
Так, у результаті обміну з полону повернулися 12 військовослужбовців (троє з яких перебували в місцях позбавлення волі на окупованих територіях Донбасу з 2015 року).
Також були звільнені 64 цивільних (17 із яких утримувалися в полоні з 2015-2016 років).
В СБУ привітали звільнених українців на рідній землі, запевнивши, що надалі докладатимуть максимум зусиль, щоб все полонені громадяни змогли повернутися додому.
Варто зазначити, що обмін з “ЛНР”, в рамках якого було звільнено 25 українців, відбувся на підконтрольній Україні території на КПВВ “Майорське”. Решту українців звільнили в рамках обміну на тимчасово окупованій території Донбасу – в Горлівці Донецької області.
- Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.
- Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.