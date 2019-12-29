Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків "ДНР/ЛНР".

Список опубліковано на сайті СБУ.

Так, у результаті обміну з полону повернулися 12 військовослужбовців (троє з яких перебували в місцях позбавлення волі на окупованих територіях Донбасу з 2015 року).

Також були звільнені 64 цивільних (17 із яких утримувалися в полоні з 2015-2016 років).

В СБУ привітали звільнених українців на рідній землі, запевнивши, що надалі докладатимуть максимум зусиль, щоб все полонені громадяни змогли повернутися додому.

Варто зазначити, що обмін з “ЛНР”, в рамках якого було звільнено 25 українців, відбувся на підконтрольній Україні території на КПВВ “Майорське”. Решту українців звільнили в рамках обміну на тимчасово окупованій території Донбасу – в Горлівці Донецької області.