У Мережі з'явився аудіозапис, як у Державному бюро розслідувань узгоджувалися "тактико-психологічні" обшуки у колишньої глави Національного банку Валерії Гонтаревої.

Запис оприлюднив Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Розмова відбувалася 5 вересня 2019 року, між на той момент главою ДБР Романом Трубою і начальником патронатної служби Бюро Олександром Удовиченком.

Згідно із записом, Удовиченко доповів Трубі про “команди” по Гонтаревій. Йшлося про необхідність проведення обшуків на різних підприємствах і вдома у колишньої глави НБУ. При цьому слідчі дії вдома у Гонтаревої називаються “тактико-психологічним” заходом.

Судячи із запису, обшуки могли узгоджуватися з главою Офісу президента Андрієм Богданом. Так, учасники розмови згадують, що “Б.А.Й все забезпечить”. Під цією абревіатурою може матися на увазі Богдан Андрій Йосипович.

Увесь діалог виглядав наступним чином:

Удовиченко: Ми ж отримали обшуки у справі щодо Гонтаревої, там де заява Вані була. Там “Укроборонпром”, підприємства-суб’єкти господарювання, які підпадають під контракти. І місце мешкання Гонтаревої – то більше таке, тактично-психологічне… Я поставив питання щодо оперативного супроводу. Він мене набрав і сказав, що Б.А.Й на місці і все забезпечить, і попросив, щоб ви набрали А.Б. (ймовірно главу МВС Арсена Борисовича Авакова, – ред.).

Труба: “А.Б.”?

Удовиченко: А.Б

Труба: Це по Гонтаревій?

Удовиченко: Так. Він команду отримав.





Варто відзначити, що 12 вересня минулого року співробітники ДБР провели обшуки в квартирі колишньої глави Національного банку Валерії Гонтаревої (нібито в рамках справи про зловживання службовим становищем з боку посадових осіб правління НБУ в 2016 році).