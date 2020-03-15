Аналітики компанії Reason Cybersecurity розповіли про виявлення шкідливого додатку, який маскується під карту поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Відзначається, що одна з нових кібератак орієнтована на людей, які шукають карти поширення вірусу. Їх обманом змушують завантажити і запустити шкідливий додаток. На перший погляд, він дійсно імітує карту COVID-19 від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Зазначена шкідлива карта, яка поширюється під виглядом файлу Corona-virus-Map.com.exe, містить малвар (шкідливу програму) AZORult, що призначається для викрадення даних користувачів.

Йдеться про таку конфіденційну інформацію, як історія відвідувань, номери кредитних карт, паролі, імена користувачів та інше.

Надалі зловмисники можуть використовувати ці дані для продажу їх в Мережі, отримання доступу до банківських рахунків або соціальним мережам.

Як зазначає видання ZDNet, тему пандемії коронавірусу не обійшли увагою і урядові хакерські групи з Китаю (Mustang Panda і Vicious Panda), Північної Кореї (Kimsuky) та Росії (група Hades). Присвячений вірусу спам, що містить шкідливі документи чи посилання, використовується, зокрема, для атак проти Міністерства охорони здоров’я України та чиновників у Південній Кореї.