Apple випустила оновлену iOS 13.5, в якій змінила параметри функції Face ID, щоб спростити розблокування смартфонів при одягненій медичній масці.

Про це повідомляється на сайті компанії.

“У iOS 13.5 спрощений доступ до поля введення код-пароля на пристроях з Face ID, коли користувач в масці”, — йдеться в описі оновлення.

Тобто тепер система Face ID вміє розпізнавати маску на обличчі користувача і миттєво відкриває поле для введення пароля, якщо вона надягнута.

Хоча розблокувати пристрій за допомогою Face ID все ще можливо тільки коли обличчя користувача нічим не закрите, оновлення спростило використання iPhone під час пандемії.

Також в новому оновленні Apple відкрила доступ до статистики пересуванні користувачів для державних програм, щоб допомогти владі впоратися з поширенням вірусу.