Національний банк України презентував оновлену банкноту номіналом в 200 гривень, яка буде введена в обіг в лютому.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Своїм дизайном оновлені 200 гривень наслідують банкнотам номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень, які Нацбанк вводив в обіг протягом останніх років. Основні зображення на банкноті будуть такими ж, як і на купюрах зразка 2007 року.

“На банкноті нового зразка номіналом 200 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В`їздної башти Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку). Розмір нової банкноти не змінився – 75 x 148 мм. Кольорова гама та ж сама”, — зазначили в НБУ.

Нові банкноти номіналом будуть введені в обіг 25 лютого 2020. При цьому в обігу будуть перебувати одночасно банкноти і старого, і нового зразка.