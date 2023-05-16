Про це вона зазначила у Telegram.
Приміром, протягом декількох днів українські війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас, пояснила Маляр, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, росіяни підтягують підрозділи професійних десантників.
Тривають важкі бої з різним результатом.
“У ситуації, що склалась, наші війська роблять максимум і навіть більше. Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування — це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною”, – мовиться у повідомленні.
Заступниця міністра нагадала, що ворог має перевагу у кількості особового складу та озброєння. Разом з тим, завдяки діям наших військових, ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку.
Зауважимо, за інформацією британських розвідників, найманці ПВК “Вагнер” продовжують поступово очищувати позиції ЗСУ у центрі Бахмута. Своєю чергою українські бійці досягли прогресу на флангах міста.
- 14 травня міністерство оборони Росії визнало, що двох офіцерів старшого командного складу було ліквідовано на сході України, коли сили Києва відновили спроби прорвати російську оборону в охопленому бойовими діями Бахмуті.
- Станом на 13 травня Збройні сили України продовжили контратаку в районі міста Бахмут Донецької області на тлі заяв про подальші здобутки на південний захід від міста.
- Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 37 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.