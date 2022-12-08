Захисник Маріуполя та фотограф Дмитро Козацький на псевдо "Орест" повідомив про свій вихід з підрозділу полку "Азов".

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

“Я більше не боєць полку “Азов”, не пресофіцер і ніяким чином вже не представляю підрозділ. Дякую Азову за неймовірний досвід, за найкращих друзів і за героїв, які захищали, захищають і будуть захищати нашу країну. Це були найкращі роки моєї військової служби, однак потрібно рухатись далі. Дякую за все. Чекаємо всіх азовців вдома”, – повідомив Дмитро Козацький.

Нагадаємо, що “Орест” потрапив до російського полону 20 травня цього року разом з іншими бійцями. Його було звільнено 21 вересня разом із ще 214 захисниками. Після повернення додому Дмитро заявив, що щасливий, що нарешті може обійняти своїх рідних: “Дякую всім, хто зробив цей обмін можливим”.

“Орест” додав, що найболючіше, що багато побратимів вже ніколи не побачать своїх сімей після російського теракту в Оленівці. Він наголосив, що українці мають, однак, докладати зусиль, щоби ті, хто там залишився, повернулися додому найближчим часом,

“Тільки тоді я буду щасливим повною мірою. Я вдома — в Україні! Продовжуємо боротьбу далі”, — зазначив Козацький.

Зазначимо, що Дмитро “Орест” Козацький перебував у полоні чотири місяці. Його фотографії з “Азовсталі” облетіли весь світ та стали символом незламності української нації. Дмитро Козацький зробив серію фотографій про життя оборонців Маріуполя. Він зафіксував побут бійців і як виглядав імпровізований шпиталь у бункерах “Азовсталі”.

А в червні цього року він отримав польську фотопремію Grand Press Photo 2022 за унікальні світлини з Маріуполя.