Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
“Я більше не боєць полку “Азов”, не пресофіцер і ніяким чином вже не представляю підрозділ. Дякую Азову за неймовірний досвід, за найкращих друзів і за героїв, які захищали, захищають і будуть захищати нашу країну. Це були найкращі роки моєї військової служби, однак потрібно рухатись далі. Дякую за все. Чекаємо всіх азовців вдома”, – повідомив Дмитро Козацький.
Нагадаємо, що “Орест” потрапив до російського полону 20 травня цього року разом з іншими бійцями. Його було звільнено 21 вересня разом із ще 214 захисниками. Після повернення додому Дмитро заявив, що щасливий, що нарешті може обійняти своїх рідних: “Дякую всім, хто зробив цей обмін можливим”.
“Орест” додав, що найболючіше, що багато побратимів вже ніколи не побачать своїх сімей після російського теракту в Оленівці. Він наголосив, що українці мають, однак, докладати зусиль, щоби ті, хто там залишився, повернулися додому найближчим часом,
“Тільки тоді я буду щасливим повною мірою. Я вдома — в Україні! Продовжуємо боротьбу далі”, — зазначив Козацький.
Зазначимо, що Дмитро “Орест” Козацький перебував у полоні чотири місяці. Його фотографії з “Азовсталі” облетіли весь світ та стали символом незламності української нації. Дмитро Козацький зробив серію фотографій про життя оборонців Маріуполя. Він зафіксував побут бійців і як виглядав імпровізований шпиталь у бункерах “Азовсталі”.
А в червні цього року він отримав польську фотопремію Grand Press Photo 2022 за унікальні світлини з Маріуполя.
- Політехнічний університет Каталонії у Барселоні закрив фотовиставку з роботами бійця полку “Азов” Дмитра “Орест” Козацького на вимогу проросійського блогера Анатолія Шарія через нібито “нацистські погляди автора”.
- У межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 50 українських військових.