Влада Зеленського цілеспрямовано знищує обороноздатність країни, адже закупила лише п'яту частину дизельного палива для потреб Збройних Сил України.

Про це написав народний депутат із фракції “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв у Facebook.

Парламентарій зізнався, що раніше навіть не уявляв, наскільки “ситуація погана”, і акцентував на брак у ЗСУ палива для танків, бронетранспортерів та решти важкої техніки. Ар’єв наголосив, що такої кількості пального не вистачить для відбивання загрози з боку Росії та Білорусі.

Нардеп, посилаючись на дані Міністерства оборони України, уточнив, що на сьогодні дизельне паливо для української армії закуплено лише на 29% необхідного обсягу, а запаси, що зберігаються на складах, здатні забезпечити лише 17% потреб.

У державному бюджеті на 2021 рік витрати з безпеки та оборони становили 267,1291 млрд грн, що дорівнює 5,93% ВВП.

Депутат звинуватив уряд Зеленського в тому, що він не може нормально забезпечити ЗСУ, наголосивши, що Президент України за Конституцією відповідає за оборону держави.