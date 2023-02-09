Катерина Прокопенко та Ілля Самойленко нагадали про полонених героїв "Азовсталі" під час допрем’єрного показу нового фільму Бернара-Анрі Леві під назвою "Слава Україні".

Про це інформує пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

Повідомляється, що 6-7 лютого у Парижі проходили заходи з нагоди презентації документального фільму відомого французького письменника та філософа Бернара-Анрі Леві під назвою “Слава Україні”. Гостями заходів стали засновниця Асоціації родин захисників “Азовсталі” та дружина командира “Азову” Катерина Прокопенко та заступник командира “Азову” Ілля Самойленко на псевдо “Гендальф”.

Допрем‘єрний показ побачили понад 600 поважних гостей, зокрема Святослав Вакарчук, який написав музику для “Слава Україні”, керівник Міжнародного благодійного фонду Рабі Нахмана Натан Бен Нун, а також відомі діячі з Франції та усієї Європи, зокрема колишній президент Франції Франсуа Олланд, мер Парижа Анн Ідальго та інші.

Зазначено, що фільм “Слава Україні” – продовження фільму “Чому Україна?”, який письменник презентував після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це ода мужній громадськості та Збройним силам України, а також заклик до дій для Заходу продовжувати надавати підтримку Україні. Значна частина обох фільмів присвячена обороні Маріуполя та подіям на “Азовсталі”. 22 лютого, до річниці вторгнення, показ стрічки розпочнеться і в кінотеатрах Франції.

Виступаючи на прем‘єрі картини, Катерина Прокопенко та Ілля Самойленко нагадали присутнім про те варварство, яке росіяни вчинили з Маріуполем, та закликали пам’ятати та підтримати боротьбу України за повернення захисників “Азовсталі” з полону.