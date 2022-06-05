Родичі оборонців тимчасово окупованого міста Маріуполь, евакуйованих із заводу "Азовсталь", закликають "Червоний Хрест" та інші міжнародні організації контролювати умови утримання бійців та вплинути на РФ для їх поліпшення.

Про це розповіла дружина командира полку Азов Дениса Прокопенка Катерина в інтерв’ю “Українській правді”.

Наразі українських захисників Маріуполя утримують у переповненому слідчому ізоляторі, за твердженням рідних, на усіх евакуйованих не вистачає води та їжі.

Раніше деяким бійцям Азова вдалося зв’язатися із близькими. Вони повідомили, що умови утримання задовільні та всі очікують на обмін.

“Я намагаюся зі своїм колективом, з Асоціацією сімей Азовсталі спілкуватися з Червоним Хрестом, з іншими організаціями, щоб вони покращили існуючі там умови. Ми знаємо, що сам СІЗО переповнено і, звісно, деяких ресурсів, можливо, не вистачає. Знову ж таки, їжа, вода — все потребує поліпшення”, — зазначила Катерина Прокопенко.

Вона наголосила, що міжнародні організації мають залучити якнайбільше своїх зв’язків та ресурсів, аби покращити умови, в яких перебувають бійці.

За її словами, недостатньо тих зусиль, які є і додала, що правозахисники перебували поруч із бійцями лише на початку евакуації. Чи є зараз представники міжнародних організацій у місцях утримання полонених — невідомо.

“Немає звіту від них, немає фотофіксації, відеофіксації від третьої сторони, які там справді умови. У нас є лише фото та відеофіксація російської сторони. З огляду на ці відеоматеріали, ми можемо зрозуміти, що там є тільки російська сторона. А нам потрібна третя незалежна сторона, яка покаже реальні умови”, – зазначила дружина Прокопенка.

17 травня вищим військовим командуванням віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на заводі “Азовсталь” у заблокованому місті Маріуполь, зберегти життя особового складу. Тоді розпочалась операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.

За підрахунками розвідки Сполученого Королівства, з маріупольського заводу вийшло, ймовірно, 1700 українських захисників.

Пізніше дружина командира полку “Азов” Дениса Прокопенка розповіла, що українські воїни з заводу “Азовсталь”, які опинились у російському полоні, перебувають у задовільних умовах.