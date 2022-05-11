Оборонці Маріуполя закликали шанувати Женевську конвенцію та допомогти пораненим військовим

Про це йдеться у відповідній заяві військового в Instagram та своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що у бомбосховищі відсутні умови для лікування поранених та наголосив на необхідності вивезти військовослужбовців з метою надання кваліфікованої допомоги згідно з міжнародними стандартами.

“Звертаюся до всієї міжнародної спільноти. До людей. До прояву людяності. Від імені свого рідного 2-го Батальйону та всього нашого полку та всіх захисників Маріуполя. До всіх тих кому поняття “Міжнародне гуманітарне право” не порожні слова! Для тих хто шанує Женевську Конвенцію та правила ведення війни – допоможіть пораненим бійцям. Їм потрібна кваліфікована допомога. Вони заслужили на це”, – йдеться у відеозверненні бійця.

У дописі також розмістили світлини, на яких важкопораненим військовослужбовцям надають медичну допомогу за допомогою залишків медикаментів та нестерильних матеріалів.