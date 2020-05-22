Бойовики протягом минулої доби 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє — отримали поранення та ще п’ятеро – бойові травмування.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Військовослужбовці відповідали на усі обстріли.

Обстріли зафіксовані у районі Широкиного, Павлополя, Старогнатівки, Авдіївки, Богданівки, Кримського та Трьохізбенки.

“На жаль, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, двоє воїнів отримали поранення та ще п’ятеро – бойові травмування”, – повідомили у штабі.

За даними розвідки, 21 травня українські захисники поранили щонайменше чотирьох російських окупантів.

Від початку п’ятниці, 22 травня, окупаційні війська відкривали вогонь з кулеметів та стрілецької зброї біля Богданівки, а неподалік Верхньоторецького застосовували гранатомети і кулемети. Втрат серед українських захисників немає.