Обов'язкову евакуацію можуть ввести у частині міст і сіл трьох регіонів України. Поки вона триває в Донецькій області.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань реінтеграції Ірини Верещук на пресбрифінгу.

За прогнозами евакуація триватиме в Донецькій області. Вона може продовжуватися в частині міст та сіл Запорізької, Херсонської та Харківської області.

Ірина Верещук зазначила, що російські військові можуть виводити з ладу теплоцентралі. Ймовірно цілями їхніх атак будуть критичні об’єкти інфраструктури. Евакуацію можуть запровадити для населених пунктів, які можуть опинитися без опалення та світла.

“Навіть ті мережі які є, навіть якщо лише електричні, вони не витримають навантаження і ми вже це прогнозуємо”, – додала Верещук.

З Донецької області з початку серпня евакуйовано 3 908 людей, серед них 777 дітей. Ще п’ять тисяч мешканців виїхали з Херсонської області, здебільшого жінки та діти. Понад п’ять тисяч осіб із Запорізької області та ще майже 1 700 з Харківської області. Всього з тимчасово окупованих теренів виїхало 12 054 особи, з них 5 717 дітей.