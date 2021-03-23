Кабінет Міністрів змінив правила перетину держкордону для українців, котрі повертаються з інших країн. Відтепер для всіх громадян України є обов’язковою самоізоляція або негативний ПЦР-тест (незалежно від країни попереднього перебування).

Про це свідчить постанова уряду № 230 від 22 березня.

Так, досі, українці, які поверталися до України з країн “червоної” зони, зобов’язані були здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію (із використанням електронного сервісу “Вдома”). При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не були обов’язковими.

Список країн, віднесених до червоної” та “зеленої” зон, щотижня оновлювало та публікувало Міністерство охорони здоров’я України.

Тепер же уряд змінив правила перетину кордону для громадян України.

Що саме змінилося

Згідно із новою постановою Кабміну, список країн “червоної” та “зеленої” зон публікуватися більше не буде.

Як поінформували в пресцентрі Державної прикордонної служби України, “виключено норму формування МОЗ переліку держав із значним поширенням COVID-19, що в свою чергу впливало на самоізоляцію осіб”.

Відтепер, для українців буде обов’язковою самоізоляція, незалежно від того, з якої країни вони повертаються до України.

Однак є винятки. Вимога про самоізоляцію не стосується:

• громадян України, які не досягли 12 років;

• водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

• громадян України, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

• громадян України, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину державного кордону.

“Раніше МОЗ визначало перелік країн із значним поширенням COVID-19. Фактично відбувався поділ країн на “червоні” та “зелені” зони. І власне особи, які їхали з країн “червоної” зони, мали відбути на самоізоляцію. Це стосувалося як іноземців, так і громадян України. Зараз для іноземців ввели на додачу до обов’язкового полісу страхування, і негативний ПЛР-тест. Виключили норму, що МОЗ формує перелік країн, їхній поділ на “червону” та “зелену” зону. І тому для громадян України, які перетинають державний кордон, фактично повертаються додому, визначена самоізоляція. Вона відбувається через встановлення на мобільний телефон додатку “Вдома”, – пояснив у коментарі #Буквам речник ДПСУ Андрій Демченко.

Українці, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином держкордону, зобов’язані встановити та активувати мобільний застосунок “Вдома”.

У разі неможливості встановлення мобільного застосунку вони підлягають обсервації.

Постановою уряду закріплено, що посадові особи Державної прикордонної служби перевіряють встановлення мобільного застосунку громадянами.

Як пояснив #Буквам Демченко, українці, які не зробили ПЛР-тест до повернення в Україну, після прибуття можуть стати на самоізоляцію, після чого здати тест. Якщо він буде негативний, то самоізоляція припиниться.