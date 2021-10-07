Обов’язкова вакцинація проти COVID-19 в Україні: МОЗ затвердило перелік професій

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомили на сайті МОЗ.

Позаминулого тижня в Федерації профспілок України оприлюднили проєкт наказу про обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу працівників деяких галузей.

Згідно з наказом МОЗ, зареєстрованим в Мін’юсті 7 жовтня, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Важливо, що освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов’язковій вакцинації.

Утім інші працівники в разі, якщо не щепляться, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.

Обов’язкова вакцинація в Україні

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначав, що не виключає ймовірності запровадження обов’язкової вакцинації проти коронавірусу.

Міністр наголосив, що обов’язкова вакцинація є цілком законною, адже це передбачено статтею 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб.