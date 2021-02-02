Верховна Рада України ухвалила в першому читанні зміни до Повітряного кодексу щодо використання безпілотників.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №3716 “Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації” проголосували 278 нардепів.

Завданням документа є “внесення змін до Повітряного кодексу України в частині виділення вимог до безпілотних повітряних суден, їх експлуатації і дистанційних пілотів”.

Згідно із законопроєктом, безпілотне повітряне судно – це будь-яке повітряне судно, в тому числі частина безпілотної авіаційної системи, розроблене для експлуатації в автономному режимі, або для експлуатації за допомогою обладнання для дистанційного керування без пілота на борту.

Законопроєктом пропонується:

• Встановити необов’язковість отримання сертифіката експлуатанта для безпечного використання безпілотників (оскільки це не передбачено авіаційними правилами).

• Визначити принципи створення спрощеної системи обліку безпілотників (які не потребують отримання сертифіката).

• Доповнити статтю 52 Повітряного кодексу України пунктом, який встановлює окремі вимоги до підготовки і компетенції дистанційного пілота.

• Ввести вимогу до експлуатанта безпілотника щодо страхування відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам (з набранням чинності таким положенням з 1 січня 2022 року). Новою нормою буде доповнено перелік видів обов’язкового авіаційного страхування.

• Надати сучасне визначення термінів “безпілотна авіаційна система”, “дистанційний пілот” і уточнити термін “безпілотне повітряне судно”.