Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що влада не планує вводити обов’язкову вакцинацію населення проти коронавірусу.

Про це йшлося сьогодні на пресконференції.

Водночас, він уточнив, що влада буде мотивувати людей робити щеплення.

“Ми не плануємо вводити обов’язкову вакцинацію, це по-перше, заборонено в нашій країні. Але ми будемо мотивувати людей для того, щоб вони вакцинувалися, соціальною рекламою, різноманітними мотивуючими факторами. Зокрема, зараз ми не можемо вводити обов’язкову вакцинацію для конкретної людини, але ми можемо вводити обов’язок бути провакцинованим колективу навчального закладу”, – сказав Шмигаль.

Прем’єр також повідомив, що в Україні вже повністю вакциновано 4,8 млн громадян.

“Ми вакцинували майже 25% дорослого населення. Станом на ранок вівторка в Україні зробили 11 млн щеплень, вакцинувались понад 5 млн людей, з яких 4,8 млн отримали 2 дози. 24-25 мільйонів ми маємо вакцинувати до кінця року. Це буде практично 100% дорослого населення”, – сказав він.

За словами Шмигаля, в Україні зараз є 10 млн доз запасу вакцин чотирьох різних видів.

Він також уточнив, що щотижня вакцинується близько 1 млн українців.

Крім того, прем’єр додав, що 2022 року в Україні може початись ревакцинація осіб, які вже отримали щеплення проти COVID-19.