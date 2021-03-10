Бізнесмен Павло Фукс заявив, що глава редакційної ради видання "Обозреватель" Михайло Бродський виплатив йому 300 тисяч гривень компенсації.

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

“Михайло Бродський (номінальний власник сайту “Oбозреватель”), виплатив мені 300 000 гривень. Це компенсація за нанесення шкоди моїй діловій репутації фейковими новинами, опублікованими на “Обозревателе”. Також суд зобов’язав його спростувати недостовірну і неправдиву інформацію про мене”, – зазначив Фукс.

Він також додав, що це тільки перша частина фейків, за якими закінчилися судові процеси. Позовні заяви, що стосуються наступної частини фейків, – вже в процесі підготовки.