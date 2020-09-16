Сьогодні Верховна Рада провалила суперечливий законопроєкт, який дозволяв навчання іноземців російською мовою у вищих навчальних закладах. Палкі дискусії точилися не лише в залі засідань, а й в чаті нардепів від "Слуги народу".

Переписку вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Вона відбувалася в офіційному чаті фракції. З неї видно, що далеко не всі “слуги народу” підтримували неоднозначний документ, який у депутатських колах називають законом про русифікацію вищої освіти.

Так, один з учасників листування назвав законопроєкт “абсолютно безпечним” і згадав про “порохоботів”, які “тупо лякають нас”.

“Там мова йде виключно про студентів з іноземним громадянством”, – писав нардеп.

Інший “слуга народу” відповів, що законопроєкт може “розхитати політичну ситуацію”.

“Це не про іноземних студентів. Це розхитає політичну ситуацію. Я проти”, – зазначив він.

Ще один “слуга” звинуватив у брехні колегу, який виступив проти законопроєкту.

А один із нардепів описав ситуацію наступними словами: “Це друга серія законопроєкту 2362, колеги. Про рівні права для школярів. Обрали ганьбу й отримали пи**дець, я б сказав”.

Варто зазначити, що законопроєкт № 2362 авторства нардепа від “СН” Максима Бужанського – не менш суперечливий. Він був знятий з розгляду. Документом пропонувалося відкласти перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, до 2023 року.

Як відомо, за проєкт закону № 3717 сьогодні проголосували в першому читанні лише 210 нардепів (при 226 мінімально необхідних). З них 173 – від “Слуги народу” (з 219 присутніх на засіданні). У підсумку документ був скерований на доопрацювання.