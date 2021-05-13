Обрання міри запобіжного заходу Медведчуку: що відомо про суддю Безпалого?

У четвер, 13 травня, у Печерському райсуді Києва обирають міру запобіжного заходу одному з лідерів “Опозиційної платформи - За життя” та куму Путіна Віктору Медведчуку. Суддею призначено В’ячеслава Безпалого.

#Букви розповідають, які скандальні рішення приймав суддя.

Варто зазначити, що Безпалий за свою суддівську кар’єру прийняв чимало резонансних рішень.

У 2007 році Безпалий дозволив обшук у помешканні Юрія Луценка в рамках кримінальної справи щодо зловживання службовим становищем на посаді очільника МВС у 2005-2006 роках.

У 2014 році суддя зняв арешт з рахунків ексглави Нацбанку Сергія Арбузова. На цих рахунках знаходилося 200 мільйонів гривень. Безпалий аргументував своє рішення тим, що Арбузов не був повідомлений про підозри.

Крім того, Безпалий вирішив повернути 2 млн доларів родині ексміністра аграрної політики і продовольства України Миколі Присяжнюку. Ці кошти вилучили під час обшуку в будинку сестри ексміністра. До речі, Присяжнюк втік з України у лютому 2014 року.

У 2018 році Безпалий фігурував у гучній справі за участю журналістів. Зокрема, він дозволив Генпрокуратурі отримувати інформацію про дзвінки та смс-повідомлення журналісток-розслідувачок Наталії Седлецької з програми “Схеми” і Христина Бердинських з видання “Новое время”.

Після цього Седлецька звернулася у Європейський суд з прав людини. Судді задовольнили скаргу журналістки та визнав, що дії влади несли загрозу розкриття джерел журналістки, яка проводить антикорупційні розслідування, а отже, уряд порушив цим статтю 10 Конвенції про захист прав людини.

У 2020 році Безпалий зобов’язав ПриватБанк виплатити депозити офшорним компаніям Суркісів на суму у понад 200 млн доларів.

Суддя Безпалий також зобов’язав відповідача в одній зі справ виплатити позивачу понад 56 млн гривень за фальшивим договором позики. При цьому експертиза тричі довела, що підпис у документі був фальшивим.

У 2020 році Безпалий скасував підозру Івану Кузнецову – одному нападників на активіста Сергія Стерненка. Кузнецов загинув у тій сутичці.

Нагадаємо, що Медведчук перед засіданням розповів журналістам, що прокуратура вимагає арешту з альтернативою застави у розмірі 300 млн гривень. Водночас політик запевнив, у нього є така сума для внесення застави, але він не зможе її використати, оскільки усі рахунки заблоковані через санкції, введені РНБО.

При цьому нардеп зазначив, що у нього є друзі, які можуть допомогти внести заставу.

“У мене достатньо друзів для того, щоб підтримати мене у цій ситуації, якщо це буде необхідно”, – зазначив Медведчук.

Також нардеп ще раз підкреслив, що не вважає себе винним у тому, в чому його підозрює слідство.

Журналіст видання #Букви не зміг потрапити на засідання суду щодо обрання міри запобіжного заходу одному з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку. Його не пропустила охорона політика, застосувавши фізичну силу.