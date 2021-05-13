Обрання міри запобіжного заходу Медведчуку: що відомо про суддю Безпалого?

#Букви розповідають, які скандальні рішення приймав суддя.
Варто зазначити, що Безпалий за свою суддівську кар’єру прийняв чимало резонансних рішень.
У 2007 році Безпалий дозволив обшук у помешканні Юрія Луценка в рамках кримінальної справи щодо зловживання службовим становищем на посаді очільника МВС у 2005-2006 роках.
У 2014 році суддя зняв арешт з рахунків ексглави Нацбанку Сергія Арбузова. На цих рахунках знаходилося 200 мільйонів гривень. Безпалий аргументував своє рішення тим, що Арбузов не був повідомлений про підозри.
Крім того, Безпалий вирішив повернути 2 млн доларів родині ексміністра аграрної політики і продовольства України Миколі Присяжнюку. Ці кошти вилучили під час обшуку в будинку сестри ексміністра. До речі, Присяжнюк втік з України у лютому 2014 року.
У 2018 році Безпалий фігурував у гучній справі за участю журналістів. Зокрема, він дозволив Генпрокуратурі отримувати інформацію про дзвінки та смс-повідомлення журналісток-розслідувачок Наталії Седлецької з програми “Схеми” і Христина Бердинських з видання “Новое время”.
Після цього Седлецька звернулася у Європейський суд з прав людини. Судді задовольнили скаргу журналістки та визнав, що дії влади несли загрозу розкриття джерел журналістки, яка проводить антикорупційні розслідування, а отже, уряд порушив цим статтю 10 Конвенції про захист прав людини.
У 2020 році Безпалий зобов’язав ПриватБанк виплатити депозити офшорним компаніям Суркісів на суму у понад 200 млн доларів.
Суддя Безпалий також зобов’язав відповідача в одній зі справ виплатити позивачу понад 56 млн гривень за фальшивим договором позики. При цьому експертиза тричі довела, що підпис у документі був фальшивим.
У 2020 році Безпалий скасував підозру Івану Кузнецову – одному нападників на активіста Сергія Стерненка. Кузнецов загинув у тій сутичці.
Нагадаємо, що Медведчук перед засіданням розповів журналістам, що прокуратура вимагає арешту з альтернативою застави у розмірі 300 млн гривень. Водночас політик запевнив, у нього є така сума для внесення застави, але він не зможе її використати, оскільки усі рахунки заблоковані через санкції, введені РНБО.
При цьому нардеп зазначив, що у нього є друзі, які можуть допомогти внести заставу.
“У мене достатньо друзів для того, щоб підтримати мене у цій ситуації, якщо це буде необхідно”, – зазначив Медведчук.
Також нардеп ще раз підкреслив, що не вважає себе винним у тому, в чому його підозрює слідство.
Журналіст видання #Букви не зміг потрапити на засідання суду щодо обрання міри запобіжного заходу одному з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку. Його не пропустила охорона політика, застосувавши фізичну силу.
Що відомо про підозру Медведчуку?
11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.
Того ж дня відбувся брифінг, на якому очільниця ОГП та голова СБУ Іван Баканов повідомили, що Козака та Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на території Криму. Це пов’язано із трьома інцидентами, детальніше про які ми розповідали в матеріалі.
За словами Баканова, Тарас Козак переховується на території Росії. Щодо Медведчука в СБУ спершу заявляли, що він перебуває в Україні, але його шукають задля вручення підозри.
12 травня нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли до Офісу генерального прокурора. Венедіктова спершу відмовилася їх прийняти, оскільки була зайнята важливою телефонною розмовою.
“Підозру, як нам сказали, направили вчора у Секретаріат ВР та за моєю адресою проживання”, – сказав Медведчук.
Водночас нардеп переконував, що ані у ВРУ, ані за його домашньою адресою отримано тексту підозри не було.
Офіс генпрокурора у своєму сповіщення наголосив, що повідомлення про підозру відбулося ще 11 травня. Відповідно, з того часу Медведчук є підозрюваним у справі, кажуть в Офісі.
Офіс також сповістив, що Медведчуку було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про дату судового засідання, де розглядатиметься відповідне клопотання, наразі невідомо. Воно має відбутися впродовж 72 годин після отримання ним відповідного клопотання.
За словами очільника Служби безпеки України Івана Баканова, народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Тарас Козак переховується на території Росії.
Щодо Медведчука в СБУ спершу заявляли, що він перебуває в Україні, але його шукають. Однопартієць Віктора Медведчука Ренат Кузьмін запевняв, що той перебуває в Україні й має намір доводити свою невинуватість.
“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) називала висування підозр Медведчуку та Козаку “помстою та розправою”.
- Нагадаємо, 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”. Однак про підозру у пов’язаних з цим злочинах йому не оголосили.
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