Негайне обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора має бути одним з кроків для розбудови незалежної антикорупційної інфраструктури в Україні.

Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства, опублікованій Білим домом та Офісом президента.

Як сповіщалося, Сполучені Штати та надалі підтримуватимуть реформи в Україні. Цього року планують виділити понад 463 млн доларів, зокрема, на судову реформу.

Відповідно до спільної заяви, Україна “спираючись на ухвалення законодавства про реформу судової системи, планує реформувати свій судовий сектор відповідно до найкращих міжнародних практик”.

Також у заяві зазначено, що Україна має намір “розбудовувати успішно створену незалежну антикорупційну інфраструктуру”. Задля цього має бути обраний новий очільник САП та ухвалено законодавство щодо НАБУ.

“Ці кроки включають негайне обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора відповідно до найкращих міжнародних практик та ухвалення законодавства для захисту повноважень Директора Національного антикорупційного бюро України, а також забезпечення прозорого та надійного процесу відбору наступника. Допомога та дорадчі програми з боку Сполучених Штатів підтримують ці стратегічні ініціативи реформ”, — йдеться в документі.