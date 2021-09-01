Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства, опублікованій Білим домом та Офісом президента.
Як сповіщалося, Сполучені Штати та надалі підтримуватимуть реформи в Україні. Цього року планують виділити понад 463 млн доларів, зокрема, на судову реформу.
Відповідно до спільної заяви, Україна “спираючись на ухвалення законодавства про реформу судової системи, планує реформувати свій судовий сектор відповідно до найкращих міжнародних практик”.
Також у заяві зазначено, що Україна має намір “розбудовувати успішно створену незалежну антикорупційну інфраструктуру”. Задля цього має бути обраний новий очільник САП та ухвалено законодавство щодо НАБУ.
“Ці кроки включають негайне обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора відповідно до найкращих міжнародних практик та ухвалення законодавства для захисту повноважень Директора Національного антикорупційного бюро України, а також забезпечення прозорого та надійного процесу відбору наступника. Допомога та дорадчі програми з боку Сполучених Штатів підтримують ці стратегічні ініціативи реформ”, — йдеться в документі.
- Як відомо, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру створили у 2015 році. За результатами конкурсу першим керівником САП був призначений Назар Холодницький. Він написав заяву про звільнення в серпні 2020 року.
- Для призначення нового очільника відомства та інших посадовців САП мала бути сформована конкурсна комісія у складі 4 представників від Ради прокурорів і 7 представників від парламенту. 17 вересня Верховна Рада України призначила своїх представників до складу конкурсної комісії на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Відповідну постанову було прийнято з 3 разу. “ЄС”, “Батьківщина” та “Голос” розкритикували підібраних кандидатів. Детальніше про це читайте в матеріалі.
- Деякі депутати Європарламенту заявили про загрозу для безвізового режиму з Україною через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також там мають сумніви щодо підтримки України ЄС і МВФ.
- #Букви розповідали, що не так з обранням нового керівника антикорупційної прокуратури.
- Європейський Союз та Сполучені Штати Америки заявили, що від прозорості процесу відбору нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме підтримка нашої країни.
- 3 грудня Верховна Рада України підтримала законопроєкт, яким передбачається, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) призначається на 5 років.