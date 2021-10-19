Про це йдеться у порядку денному на сайті Парламенту.
Також сьогодні заплановано розглянути законопроєкти про внесення змін до:
- деяких законів щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (друге читання);
- деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України (друге читання);
- статті 3 ЗУ “Про публічні закупівлі” щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України (друге читання);
- статті 33 Бюджетного кодексу щодо уточнення інформації, яка подається Нацбанком України для складання бюджетної декларації (друге читання);
- деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови (перше читання);
- закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління (перше читання).