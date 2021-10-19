Сьогодні, 19 жовтня, народні депутати продовжать розгляд питання про обрання першого заступника голови Верховної Ради України.

Про це йдеться у порядку денному на сайті Парламенту.

Також сьогодні заплановано розглянути законопроєкти про внесення змін до: