Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко вважає, що рішення Печерського суду щодо запобіжного заходу керівнику ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі підриває обороноздатність держави.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Крім того, Павленко назвав це рішення суду замовним з Офісу президента.

“Ми бачимо абсолютно політично замовлене рішення. Воно підтверджує ту інформацію, яка звучала вчора про те, що Офіс президента напряму замовляє це, і що заступник керівника Офісу президента Смирнов телефонує судді і вимагає відповідних рішень. Те, як сьогодні проходив процес і чим він завершився, свідчить на підтвердження цієї версії”, – зауважив Павленко.

За його словами, такі рішення підривають обороноздатність країни, тому що переривається процес будівництва кораблів. Крім того, досі не сформували комісію щодо прийняття цих кораблів.

“Раніше Зеленський піарився на цих кораблях, зараз ми бачимо пряму загрозу обороноздатності країни, коли кораблі не приймаються, коли фактично терор, який розв’язаний слідчими органами, перешкоджає подальшому будівництву військової техніки”, – наголосив нардеп Павленко.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань підозрює колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках військової техніки низької якості.

Мова йде про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які, за даними ДБР, не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах.

У ДБР вважають, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.