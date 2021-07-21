Літні Олімпійські та Паралімпійські ігри 2032 року відбудуться в австралійському місті Брісбен.

Відповідне рішення сьогодні ухвалив Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

“Брісбен-2032 обрано містом, котре прийме XXXV Олімпійські ігри”, – йдеться в повідомленні МОК у Twitter.

Як інформує міжнародне агентство Reuters, це буде третя в історії Олімпіада, що відбудеться в Австралії: після ігор у Сіднеї 2000 року та Мельбурні 1956 року.

“Це історичний день не лише для Брісбена і Квінсленда (австралійський штат, столицею якого є Брісбен, – ред.), а й для всієї країни. Лише глобальні міста можуть забезпечити проведення Олімпійських ігор. Тому це гідне визнання становища Брісбена в нашому регіоні і в усьому світі”, – наголосив прем’єр Австралії Скотт Моррісон, коментуючи рішення МОК.

Як зазначає Reuters, Австралія стане другою країною в світі після США, в якій літні Олімпійські ігри проходили в трьох різних містах.

На проведення Олімпіади-2032 також претендували китайські міста Ченду і Чунцин, Доха (Катар), Будапешт (Угорщина), німецький регіон Рейн-Рур тощо.

Проте ще в лютому цього року в МОК визначили австралійський Брісбен як лідера відбору (“бажане місто-господар” Олімпіади). Сьогодні це рішення було офіційно затверджено.

Заявка міста отримувала неодноразові схвальні відгуки МОК за велику кількість існуючих спортивних майданчиків, підтримку на всіх рівнях уряду і приватного сектора, досвід в організації великих заходів і сприятливу погоду. Так, у штаті Квінсленд відбулися Ігри Співдружності 2018 року.

Літні Олімпійські ігри в 2024 році пройдуть у Парижі (Франція), а в 2028 році – в Лос-Анджелесі (США).