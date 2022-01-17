Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, шведський політичний діяч Карл Більдт стверджує, що 17 січня Петру Порошенку ухвалить домашній арешт – для цього уже обрали трьох суддів.

Про це шведський політик розповів у Twitter.

“І я чую, що вже обрано трьох суддів, щоб вони ухвалили рішення про його [Петра Порошенка] домашній арешт”, – заявив Більдт.

Політик додав, що йому здається, що Кремль із великим задоволенням відзначає, як президент України Володимир Зеленський зайнятий створенням внутрішніх протиріч у цей критичний час.

Попередній допис Карла Більдта також присвячений Україні.

У ньому політик наголошує, що світ зараз знаходиться у найнебезпечнішій безпековій ситуації з початку 1960-х років. А остання кібератака проти України лише доповнює картинку підготовки до широкомасштабної агресії проти країни.