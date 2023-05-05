На цьогорічному модному балу Met Gala у Нью-Йорку був вперше представлений образ від української дизайнерки Світлани Бевзи.

Про це повідомляє Vogue.

Світлана Бевза була на Met Gala разом з українською моделлю — Пашею Гарулею. Її дизайнерська сукня від BEVZA була стилізована морськими мушлями, як нагадування про тимчасово окупований Крим, звідки Паша родом.

Сама дизайнерка також відвідала захід у своїй сукні. Накидка до її образу була зроблена з тисячі пірʼїнок, що символізують свободу та мир, а підвіска у вигляді яйця — переродження та нове життя.

“Ми всі ховалися в безпечних місцях і, чесно кажучи, були дуже налякані в перші пару місяців”, — розповів Світлана Бевза у коментарі Vogue. За її словами, для України настали “темні часи”, але надія є.

Після початку повномасштабного вторгнення дизайнерка змогла відновити виробництво одягу в Україні: “Я дуже пишаюся тим, що кожен день, який ми зараз виробляємо [одяг] в Україні”, — додала вона.

Для того, аби показали суміш суперечок та досягнутого прогресу, Бевза створила образ, який поєднує темне і світле.

“Коли я думаю про Карла, я завжди думаю про чорне та біле. І коли я думаю про ситуацію в Україні, це як темні часи й надія, смерть і життя”, — сказала дизайнерка.

ДОВІДКА. Met Gala (Мет Гала) — одна з найвідоміших щорічних модних подій у Нью-Йорку за участю світових зірок.

Met Gala 2023 є вшануванням пам’яті легендарного дизайнера Карла Лагерфельда, який керував такими модними домами, як Chanel та Fendi.