Про це повідомляє видання Spaceflight Now.

Цей пілотований космічний корабель буде значно більшим за масою і розміром, ніж наявні ракети SpaceX.

Планується, що Starship запустять у 2022 році на Марс. Космічний корабель полетить спочатку з вантажем, а два роки по тому, у 2024, буде пілотована місія.

Під час випробувань Starship, через дві хвилини після того, як запустили двигун Raptor, стався вибух.

Уламки ракети розкидало навколо стартового майданчика. В американських ЗМІ не повідомляли про постраждалих унаслідок вибуху.

Зазначимо, що раніше випробування прототипів Starship також не були успішними. Наприкінці лютого була спроба закачати в Starship рідкий азот. Але це призвело до знищення ракети.

У листопаді 2019 року прототип Starship Mk1 вибухнув під час випробувань на герметичність.

A prototype of SpaceX’s Starship violently exploded in South Texas moments after a test-firing of its Raptor engine Friday, dealing a setback to the company’s next-generation reusable rocket program (📷: @SpacePadreIsle).

READ MORE: https://t.co/UIzTPzPgy2 pic.twitter.com/m8JTVI44jd

— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2020