Про це повідомляє видання Spaceflight Now.
Цей пілотований космічний корабель буде значно більшим за масою і розміром, ніж наявні ракети SpaceX.
Планується, що Starship запустять у 2022 році на Марс. Космічний корабель полетить спочатку з вантажем, а два роки по тому, у 2024, буде пілотована місія.
Під час випробувань Starship, через дві хвилини після того, як запустили двигун Raptor, стався вибух.
Уламки ракети розкидало навколо стартового майданчика. В американських ЗМІ не повідомляли про постраждалих унаслідок вибуху.
Зазначимо, що раніше випробування прототипів Starship також не були успішними. Наприкінці лютого була спроба закачати в Starship рідкий азот. Але це призвело до знищення ракети.
У листопаді 2019 року прототип Starship Mk1 вибухнув під час випробувань на герметичність.
A prototype of SpaceX’s Starship violently exploded in South Texas moments after a test-firing of its Raptor engine Friday, dealing a setback to the company’s next-generation reusable rocket program (📷: @SpacePadreIsle).
READ MORE: https://t.co/UIzTPzPgy2 pic.twitter.com/m8JTVI44jd
— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2020
Експерти стверджують, що, вибух на етапі випробувань роботи двигуна може поставити під сумнів функціональність космічних кораблів. Через це у SpaceX можуть виникнути проблеми з фінансуванням з федерального бюджету.
RIP Starship SN4 😭https://t.co/klPMtZHxjW pic.twitter.com/hrrElBXmSC
— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) May 29, 2020
- Компанія SpaceX провела перші льотні випробування прототипу другого ступеня надважкої ракети Starship – Starhopper.