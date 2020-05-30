У Техасі під час випробувань двигуна вибухнув дослідний зразок космічного корабля Starship. Його розробкою займалася компанія Ілона Маска SpaceX.

Про це повідомляє видання Spaceflight Now.

Цей пілотований космічний корабель буде значно більшим за масою і розміром, ніж наявні ракети SpaceX.

Планується, що Starship запустять у 2022 році на Марс. Космічний корабель полетить спочатку з вантажем, а два роки по тому, у 2024, буде пілотована місія.

Під час випробувань Starship, через дві хвилини після того, як запустили двигун Raptor, стався вибух.

Уламки ракети розкидало навколо стартового майданчика. В американських ЗМІ не повідомляли про постраждалих унаслідок вибуху.

Зазначимо, що раніше випробування прототипів Starship також не були успішними. Наприкінці лютого була спроба закачати в Starship рідкий азот. Але це призвело до знищення ракети.

У листопаді 2019 року прототип Starship Mk1 вибухнув під час випробувань на герметичність.

A prototype of SpaceX’s Starship violently exploded in South Texas moments after a test-firing of its Raptor engine Friday, dealing a setback to the company’s next-generation reusable rocket program (📷: @SpacePadreIsle). READ MORE: https://t.co/UIzTPzPgy2 pic.twitter.com/m8JTVI44jd — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2020

Експерти стверджують, що, вибух на етапі випробувань роботи двигуна може поставити під сумнів функціональність космічних кораблів. Через це у SpaceX можуть виникнути проблеми з фінансуванням з федерального бюджету.