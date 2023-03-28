Про це сповіщає The Guardian.
Повідомляється, що випуском нових видань творів Крісті займається видавництво HarperCollins. Цифрові версії оновлених редакцій містять десятки змін у текстах, написаних у 1920-1976 роках. З них вилучили уривки, що містять описи, образи чи посилання на етнічну приналежність
Зазначено, що редактори вилучили описи персонажів як чорношкірих, євреїв чи циган. Крім того, з романів зникли порівняння на кшталт тіло жінки як “із чорного мармуру” й “індійська вдача” судді. Разом з цим, слово “тубільці” замінено на “місцеві”.
Наголошено, що змін зазнали зокрема романи про міс Марпл “Карибська таємниця” та “Таємнича справа в Стайлз”. Крім того, оновлення стосуються й текстів у збірці 1979 року “Останні справи міс Марпл та дві інші історії”.
Як пояснили у виданні, у всіх редагованих книгах расові описи змінено або вилучено. Наприклад, у “Карибській таємниці” прибрали цілий епізод, де герой не помічає чорношкіру жінку вночі в кущах, коли прямує до свого номера в готелі.
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