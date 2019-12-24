Про це заявила сьогодні під час презентації онлайн-проєкту “Дія: Цифрова освіта” заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Так, 21 січня 2020 року буде запущена національна освітня онлайн-платформа з цифрової грамотності “Дія: Цифрова освіта”. Вона буде складатися з п’яти курсів для різної цільової аудиторії і матиме вигляд серіалу.

“Аудиторія, яку нам потрібно буде навчати, це люди старшого віку, які не мають великого досвіду в Інтернеті. Тому ми вирішили відійти від стандартних онлайн-курсів і створити те, що буде зрозуміло кожному – це освітні серіали. Ми вирішили, що створюємо такий собі освітній Netflix або MEGOGO”, – наголосила Іонан.

Як пояснив продюсер освітніх проєктів Мінцифри Віталій Співачук, замість рівнів під час навчання будуть сезони, а замість уроків – освітні серії за участі експертів і селебріті. Це актриса Ольга Сумська, телеведуча Надія Матвєєва, КВНник, ведучий і блогер Руслан Ханумак і телеведуча Марія Єфросиніна.

“Та аудиторія, на яку розраховані наші курси, довіряє лідерам думок, яких щодня спостерігає у ТВ-шоу, друкованій пресі. Тому ми подумали, чому б не об’єднати той продукт, який робить держава, з людьми, яким довіряють. Це Ольга Сумська, Надія Матвєєва, Руслан Ханумак і Марія Єфросиніна… Ми подумали, чому б не використати елементи зі звичних телеформатів і принципи серіальності всередині курсів. Формат, на якому ми зупинилися, – це формат студії, в яку селебріті запрошують у гості експертів і ставлять актуальні запитання від українців”, – пояснив він.

Базовий курс ділитиметься на три сезони (відповідно до цільової аудиторії), і у кожного буде свій ведучий: Ольга Сумська, Надія Матвєєва і Руслан Ханумак.

Кожна серія курсу буде у формі діалогу зірки й експерта та міститиме обов’язкове тестування. Після завершення курсу учасники будуть отримувати сертифікат.

Співачук уточнив, що “освітні серіали” можна буде дивитися українською, російською мовами та мовою жестів.

(На відео – з 45:00)