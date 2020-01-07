Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ звинуватила українських військових в порушенні домовленостей про відвід озброєнь на Донбасі, зафіксувавши їх у своїх звітах.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС в Facebook.

У повідомленні сказано, що в звітах від 4 і 6 січня місія ОБСЄ надала інформацію про порушення українською стороною Мінських угод про відвід озброєнь.

Вдалося зафіксувати присутність на лінії розмежування зенітних ракетних комплексів 9К33 “Оса”.

У відповідь українська сторона СЦКК в припинення вогню зазначила, що розміщення зазначеної техніки не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєнь.

“Згідно з Мінським домовленостями, відведення підлягають танки, артилерія, РСЗО, тактичні ракети. Про відведення зенітних ракетних комплексів в домовленостях не йдеться”, – відповіли в повідомленні.